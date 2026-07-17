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El registro clave de la fuga: video muestra huída de sujeto que baleó a dos carabineros

Un video difundido por Carabineros mostró la huida del sujeto acusado de disparar contra dos funcionarios durante un procedimiento de fiscalización en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

En las imágenes se observa al sospechoso escapando a pie tras el ataque, mientras continúa un amplio operativo para dar con su paradero.

El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes y dejó a ambos uniformados con heridas de gravedad, aunque fuera de riesgo vital y bajo atención médica.

Según los antecedentes preliminares, el hombre abrió fuego con un arma automática o modificada contra la patrulla policial cuando intentaban fiscalizarlo.

Tras el ataque, escapó hacia el sector de La Cisterna y luego fue visto ingresando a las inmediaciones del mall Espacio Urbano, en San Miguel, donde cámaras y testigos lo captaron saltando rejas, patios y condominios mientras cojeaba, presuntamente herido.

“Podría andar armado”, advirtió el comandante Eric Anfossi, de la Prefectura Sur Metropolitana, quien llamó a la comunidad a refugiarse y comunicarse al 133 ante cualquier movimiento sospechoso. El oficial agregó que el sospechoso habría ingresado a un condominio, pero “no hemos obtenido resultados favorables” en su búsqueda.

El operativo se extendió durante la jornada con despliegue de Carabineros, la PDI, aeronaves y controles policiales en distintos puntos de la zona sur de Santiago.

De acuerdo con información entregada por las policías, el sujeto mantiene una orden de detención pendiente por homicidio y antecedentes por otros delitos. En paralelo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el Gobierno no escatimará recursos para capturarlo.

“Atentar contra Carabineros es atentar contra la seguridad de todos los chilenos y se aplicará todo el rigor de la ley”, afirmó, mientras las diligencias para ubicar al atacante continúan.