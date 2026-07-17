El video viral que emociona en medio del sistema frontal en Chile: niño jugando bajo la lluvia conquista TikTok

Mientras Chile enfrenta uno de los momentos más complejos del tren de sistemas frontales que afecta a 10 regiones del país, un video publicado en TikTok se transformó en un inesperado respiro para miles de usuarios.

En las imágenes, el pequeño Paolo aparece disfrutando bajo la lluvia, saltando en grandes pozas de agua junto a su madre, en una escena que contrasta con las emergencias, evacuaciones y cortes de suministro registrados durante las últimas horas.

El registro, compartido por la usuaria @paolo.alfaro7, ya suma miles de reacciones y casi dos mil comentarios. “Un ratito de diversión, no nos critiquen. Paolo fue quien más lo disfrutó... Seamos felices en todo momento”, escribió la madre junto al video.

La publicación generó una ola de mensajes que destacaron la espontaneidad del momento. “Este niño les está enseñando qué es la felicidad realmente”, comentó un usuario, mientras otro señaló: “Esos momentos jamás se le olvidarán”. Muchos también recordaron sus propias infancias jugando bajo la lluvia y valoraron que el menor viviera esa experiencia lejos de las pantallas.

Pese al entusiasmo, algunos usuarios expresaron preocupación por los riesgos de jugar en calles inundadas, debido al tránsito de vehículos y la posible contaminación del agua. Sin embargo, la mayoría coincidió en que el video representa un momento de alegría en medio de días marcados por intensas lluvias, desbordes, cortes de luz y otras emergencias que mantienen bajo alerta a gran parte de la zona centro y sur del país.