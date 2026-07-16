El pase de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo desató la locura en el país, sino que también grabó con letras de oro el nombre de Lionel Messi en la eternidad del deporte rey.

Al sellar su clasificación para el partido definitorio de esta Copa del Mundo ante Inglaterra, el astro rosarino sumó su tercera final mundialista (tras las disputadas en 2014 y 2022), alcanzando un récord que parecía reservado para unos pocos elegidos.

Con este hito, Messi ingresa formalmente al selectísimo club de los jugadores con más finales alcanzadas en la historia de los Mundiales, un olimpo compuesto por apenas seis leyendas absolutas en más de 90 años de competición.

Los dueños del récord: Las 6 leyendas con 3 finales

Hasta la fecha, solo un puñado de gigantes de Sudamérica y Europa habían logrado acariciar la gloria de la gran cita final en tres oportunidades diferentes:

Pelé (1958, 1962, 1970): El “Rey” abrió el camino coronándose tres veces campeón, aunque en 1962 no pudo disputar la final en cancha por lesión.

El “Rey” abrió el camino coronándose tres veces campeón, aunque en 1962 no pudo disputar la final en cancha por lesión. Cafú (1994, 1998, 2002): El incansable lateral brasileño ostenta el récord absoluto de jugar de manera consecutiva los 90 minutos de tres finales de la Copa del Mundo.

El incansable lateral brasileño ostenta el récord absoluto de jugar de manera consecutiva los 90 minutos de tres finales de la Copa del Mundo. Ronaldo Nazário (1994, 1998, 2002): El “Fenómeno” integró el plantel campeón del 94 (sin sumar minutos), sufrió el dolor de la final del 98 y tuvo su revancha dorada marcando un doblete en 2002.

El “Fenómeno” integró el plantel campeón del 94 (sin sumar minutos), sufrió el dolor de la final del 98 y tuvo su revancha dorada marcando un doblete en 2002. Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990): El motor del mediocampo de Alemania Federal lideró a su equipo en tres citas decisivas consecutivas, tocando el cielo en Italia 90.

El motor del mediocampo de Alemania Federal lideró a su equipo en tres citas decisivas consecutivas, tocando el cielo en Italia 90. Pierre Littbarski (1982, 1986, 1990): El talentoso extremo alemán acompañó a Matthäus en la hazaña histórica de encadenar tres finales consecutivas para el conjunto germano.

El talentoso extremo alemán acompañó a Matthäus en la hazaña histórica de encadenar tres finales consecutivas para el conjunto germano. Lionel Messi (2014, 2022, 2026): El capitán argentino se mete en la lista tras el subcampeonato de Brasil 2014, la consagración eterna de Qatar 2022 y la inminente final del Mundial 2026.

La longevidad y vigencia de Messi se ponen a prueba una vez más. Con 12 años de diferencia entre su primera final en el Maracaná y esta nueva oportunidad en 2026, el ’10′ demuestra que el tiempo no pasa para su fútbol.

Este domingo, Messi no solo buscará bordar otra estrella en el pecho de la camiseta argentina, sino que también liderará a una generación que ya tiene garantizado su lugar en las páginas más doradas de la historia del fútbol internacional.