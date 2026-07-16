La “guerra” está otra vez desatada. Como si el tiempo no hubiese pasado, el pasado miércoles en Atlanta el plantel de la Selección Argentina de Fútbol prendió una mecha que costará mucho tiempo se vuelva a apagar.

Lionel Messi y compañia vencieron en un partidazo a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, instancia que, tras el encuentro, contó con los desatados festejos trasandinos: “Las Islas Malvinas son argentinas”, decía el lienzo que sacó la albiceleste.

Como era de esperar, en el Reino Unido aquello no gustó nada y las repercusiones escalan con el pasar de las, al punto que algunos extremaron las ideas de sanciones para los argentinos en Inglaterra, como el analista de política exterior y exasesor de Margaret Thatcher, Nile Gardiner.

A través de sus redes sociales, Gardiner no se guardó nada y apuntó directamente contra las figuras de la Selección que compiten cada fin de semana en la Premier League inglesa. El analista solicitó que se tomen medidas drásticas e inmediatas en materia migratoria.

“Todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición antibritánica debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido. Debería haber tolerancia cero para esto”, sentenció con dureza.

Los futbolistas de la Premier League que mostraron la bandera en alusión a las Malvinas fueron Cristian “Cuti” Romero (Tottenham) y Lisandro “Licha” Martínez (Manchester United).

De la misma liga, también forman parte del seleccionado argentino Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Marcos Senesi (Tottenham), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea), pero no participaron en la secuencia que se mostró en la transmisión oficial.