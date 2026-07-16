“El idóneo soy yo”: El histórico del fútbol chileno que se ofrece a La Roja y dispara contra la comodidad en Quilín

La incansable búsqueda de un nuevo director técnico para la Selección Chilena sumó un capítulo de alta tensión. Ante la falta de señales positivas por parte de Manuel Pellegrini (el candidato favorito de los hinchas y la dirigencia), un viejo conocido del fútbol nacional alzó la voz de manera categórica.

Marco Antonio “Fantasma” Figueroa irrumpió con fuerza, reconoció su deseo intacto de asumir la banca de la Roja y lanzó durísimas acusaciones sobre el manejo interno en la ANFP.

En conversación con BOLAVIP, el actual estratega de Comunicaciones de Guatemala no titubeó al revelar que su salida de Centroamérica es absolutamente viable si desde Santiago lo llaman.

“Yo la verdad lo dije muy claro, tengo un contrato con una cláusula de salida en Comunicaciones. Siempre lo he dicho: cuando Chile se dé cuenta de que necesita un técnico trabajador, que conozca el medio, que vaya, que tenga buena conexión con los técnicos de todos los equipos y llegada con las divisiones menores para hacer un trabajo de cuatro años... ese es el idóneo”, comentó.

El exentrenador de Cobreloa, Universidad Católica y Universidad de Chile no se guardó nada y apuntó directamente a los despachos de Quilín, asegurando que las decisiones deportivas están secuestradas por intereses comerciales de agentes de jugadores.

“Esperemos que dentro de ese directorio no esté el mismo promotor que está siempre, porque ese va a ser el técnico. Eso lo sabe todo Chile, hay un promotor que pone a los técnicos en la selección porque eso guía a sus jugadores. Mientras no ordenen eso y cambien lo que han hecho mal durante 12 años, el fútbol chileno va a seguir en lo mismo”, disparó con su habitual estilo directo.

Un DT chileno y un crudo baño de realidad

Al ser consultado sobre las alternativas extranjeras que siempre rondan en Juan Pinto Durán, como los herederos del estilo de Marcelo Bielsa o el argentino Sebastián Beccacece, Figueroa fue tajante al exigir identidad local para el cargo: “Creo que en este momento lo que necesita Chile es un técnico nacional. No se olviden cómo salieron algunos personajes. No es el momento de un extranjero”.

Para cerrar, el “Fantasma” llamó a los hinchas y a la prensa a aterrizar las expectativas sobre el verdadero estatus del combinado nacional en el continente, asegurando que la Roja debe reconstruirse desde los cimientos y con total humildad.

“Chile tiene que tener una selección que compita a nivel sudamericano, porque a nivel internacional están muy lejos. Tienen que competir para clasificar al mundial contra Venezuela, contra Perú, contra Bolivia. No estén pensando en competir a nivel de Francia o España, porque no nos va a dar hasta que encontremos una nueva generación”, sentenció de forma realista.

Finalmente, criticó con dureza el supuesto “aburguesamiento” de los procesos anteriores, exigiendo un estratega que recorra el país de norte a sur: “Tiene que haber un técnico que vaya a El Salvador, a Calama, al sur. No que se centralice y que solo vaya a los partidos en el Estadio Nacional o Monumental para que le saquen la foto”, concluyó.