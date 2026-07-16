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“La Copa no será nuestra, pero las islas sí”: La provocadora respuesta de Gran Bretaña tras lienzo de Argentina en el Mundial

En Europa están indignados con los campeones del mundo, en un conflicto que está escalando hasta niveles insospechados.

Gonzalo Miranda

Festejos de Argentina ante Inglaterra | Getty Images

Festejos de Argentina ante Inglaterra | Getty Images

La histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra en la Copa del Mundo no se quedó solo dentro de la cancha. Las repercusiones extrafutbolísticas no tardaron en llegar y ya escalaron a nivel gubernamental en el Reino Unido, desatando una fuerte tensión diplomática tras los festejos del plantel transandino.

La polémica se encendió cuando los futbolistas argentinos desplegaron un lienzo en el campo de juego con un mensaje contundente: “Las Malvinas son argentinas”.

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Lejos de calmar las aguas, el mediocampista Leandro Paredes ratificó el gesto en la zona mixta con una declaración que resonó con fuerza en Londres: “Y serán siempre argentinas. Es una parte triste de nuestra historia, para todos los envolvados. Y duele. Sabíamos que jugábamos también por ellos.

La reacción en Downing Street (sede del gobierno británico) fue inmediata y tajante. Peter Kyle, ministro de Comercio del Reino Unido, calificó el accionar del equipo sudamericano como “totalmente inapropiado” e instó formalmente a la FIFA a realizar una investigación a fondo.

Por su parte, un portavoz del primer ministro Keir Starmer dialogó con The Guardian y reforzó la postura oficial: “Uno de los principios básicos de la Copa del Mundo es que hay que separar la política del fútbol. Espero que la FIFA lleve adelante una investigación exhaustiva del tema”.

Sin embargo, el vocero no se quedó ahí y lanzó un provocador y desafiante mensaje dirigido directamente al territorio argentino: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son. Nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará”.

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