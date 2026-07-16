Luego del tenso enfrentamiento que protagonizó con un abogado de la constructora San Sebastián en el sector El Olivar, en Viña del Mar, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, utilizó su cuenta de X para referirse a la polémica y reforzar las críticas contra la empresa encargada de parte de la reconstrucción tras el megaincendio.

En una publicación realizada tras la inspección en terreno, el secretario de Estado informó que el desprendimiento de un muro registrado durante las primeras lluvias confirmó las observaciones realizadas previamente por la Dirección Técnica (DITEC) y el IDIEM.

“La situación confirmó las graves fallas estructurales detectadas previamente por los informes técnicos”, afirmó, agregando que el Minvu instruyó la demolición controlada del muro para resguardar la seguridad de los vecinos y continuará con los peritajes correspondientes.

El ministro Poduje también difundió un video desde el lugar, donde mostró los pernos desprendidos de la estructura y sostuvo que los paneles utilizados “están diseñados para casas de un piso” y no para viviendas de dos niveles.

El titular de Vivienda aseguró que esas piezas serán sometidas a peritajes para respaldar las querellas que el Ministerio mantiene contra la constructora por presuntos delitos, entre ellos fraude al Fisco, además de reiterar que la empresa fue apartada del proyecto por las irregularidades detectadas.

Desde El Olivar pic.twitter.com/vlE6Phfm8e — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) July 16, 2026

Respecto del enfrentamiento con el abogado de la empresa, el ministro Poduje afirmó que el profesional “me trató de matón, empezó a insultar”, acusándolo además de amenazar a funcionarios y vecinos.

Ante la denuncia de vecinos, nos desplegamos a El Olivar, a inspeccionar las viviendas ejecutadas por la constructora San Sebastián, donde un muro se desprendió tras las primeras lluvias.



La situación confirmó las graves fallas estructurales detectadas previamente por los… pic.twitter.com/5klFM2m3P7 — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) July 16, 2026

Horas antes de llegar a El Olivar, el ministro ya había advertido en X que los daños reportados por los residentes confirmaban que “las malas decisiones y las obras mal hechas ponen en riesgo a las familias”, comprometiendo todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los afectados.