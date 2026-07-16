Oficial y fulminante: El duro comunicado de LDU para despedir a Tiago Nunes tras inesperado tropiezo en Ecuador

¡Remezón en Las Condes! Tiago Nunes habría renunciado a la Universidad Católica | Agencia Uno

Liga de Quito ha hecho oficial la salida de su director técnico, el brasileño Tiago Nunes, apenas 24 horas después de la dolorosa caída por la cuenta mínima (1-0) ante Universidad Católica en el marco de la Fecha 19 de la LigaPro 2026.

La derrota en el clásico universitario colmó la paciencia de la dirigencia alba, que decidió poner fin al ciclo del estratega de 46 años, quien comandaba al primer equipo desde la temporada 2025.

A pesar de haber tenido momentos de buen fútbol, la irregularidad terminó pasándole la cuenta al cuerpo técnico brasileño. Durante su permanencia en el banquillo de la ‘U’, Nunes registró 22 victorias, 11 empates y 13 derrotas en 46 partidos disputados.

A través de sus canales oficiales, el cuadro capitalino agradeció la entrega del cuerpo técnico saliente y dejó en claro que la desvinculación se dio en términos cordiales.

“Agradecemos al profesor Tiago Nunes y a su cuerpo técnico por el trabajo, compromiso y profesionalismo demostrados durante su permanencia en nuestra institución. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”, esgrimieron.

Respecto a quién tomará las riendas del plantel de cara a lo que resta de la segunda etapa de la LigaPro, la institución señaló de manera escueta que “de manera oportuna, el club informará sobre la conducción técnica del primer equipo”.

El plantel de Liga de Quito no tiene tiempo para lamentos. Sin un reemplazo confirmado y probablemente bajo un interinato express, los ‘albos’ deberán saltar a la cancha este sábado 18 de julio para medir fuerzas ante Leones, con la obligación de sumar de a tres para no ceder más terreno en la tabla de posiciones del torneo local.