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FOTOS. Luto en la familia Kardashian: muere Mary Jo Shannon, madre de Kris Jenner y abuela de Kim Kardashian

La matriarca del clan falleció a los 91 años, según confirmó su hija con un emotivo mensaje.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Toni Anne Barson Archive

La familia Kardashian-Jenner atraviesa uno de sus momentos más dolorosos. Kris Jenner confirmó este jueves el fallecimiento de su madre, Mary Jo “MJ” Shannon (también conocida como Mary Jo Campbell), quien murió a los 91 años, pocos días antes de cumplir 92.

La noticia fue dada a conocer por la empresaria a través de Instagram, donde compartió un emotivo mensaje para despedir a quien describió como “el corazón de nuestra familia”.

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“No hay palabras que puedan expresar lo que ha significado para mí ni el dolor que supone tener que decir adiós”, escribió, destacando que su madre le enseñó el valor de la familia, la resiliencia y el amor incondicional. Hasta ahora, la familia no ha informado las causas de su fallecimiento.

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Aunque mantuvo un perfil mucho más discreto que sus famosas nietas, MJ se convirtió en una figura muy querida por los seguidores de Keeping Up with the Kardashians gracias a sus frecuentes apariciones en el exitoso reality. Era madre de Kris Jenner y abuela de Kim, Kourtney, Khloé, Rob Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, además de bisabuela de 13 niños.

Antes de transformarse en un rostro conocido de la televisión, Mary Jo desarrolló una exitosa carrera como empresaria. Fue propietaria de una tienda de ropa infantil en California, experiencia que inspiró a sus nietas en sus primeros pasos dentro del mundo de la moda y los negocios. Además, enfrentó importantes desafíos personales, como superar dos diagnósticos de cáncer y reconstruir su vida tras tres matrimonios.

Tras conocerse la noticia, Kim Kardashian también le dedicó un mensaje de despedida, recordando que fue su abuela quien le enseñó el valor del trabajo y le dio su primer empleo. La muerte de MJ ocurre dos años después del fallecimiento de Karen Houghton, hija de Mary Jo y hermana de Kris Jenner, profundizando el luto que afecta a una de las familias más mediáticas del mundo del espectáculo.

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