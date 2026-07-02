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Ni aunque venga gratis: El feroz portazo de la ANFP a Sebastián Beccacece tras quedar libre en Ecuador

En los medios ecuatorianos el rumor corre hace varios días, pero lo cierto es que en Quilin no quieren ver al argentino ni en pintura.

Gonzalo Miranda

Sebastián Beccacece | Getty Images

Sebastián Beccacece | Getty Images

Hace algunos años poco más de una década, los caminos de Sebastián Beccacece y el fútbol chileno parecían más unidos que nunca. Como ayudante técnico de Jorge Sampaoli, el hoy adiestrado argentino tocaba el cielo ganando la Copa América 2015 con La Roja.

Sin embargo, los años pasaron y la relación entre Beccacece y la ANFP se fue a buena parte. El transandino, junto a Sampaoli y Jorge Desio demandaron al ente rector del fútbol chileno por “daño moral” en un monto cercano a los 3 mil millones de pesos.

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Según información de La Tercera, ese es el principal motivo para que en la sede del fútbol chileno descarten de plano cualquier opción de que Beccacece tome las riendas de la Selección Chilena, que sigue sin entrenador formal.

No ha habido contactos, evaluaciones ni sondeos. Lo único cierto es que ha sido ofrecido varias veces”, indican desde la ANFP al citado medio, agregando que pese a haber salido de Ecuador tras su fracaso en el Mundial 2026, Beccacece nunca ha estado entre las opciones para asumir La Roja, pese a que en múltiples ocasiones el nombre del argentino fue acercado a Quilín.

Pese a lo anterior, otro de los grandes motivos de la ANFP para darle el portazo a Beccacece es la obsesión que tiene el ente rector del fútbol chileno con Manuel Pellegrini. El ‘Ingeniero’ es el gran nombre que maneja la mesa directiva de Pablo Milad y sería el apuntado para tomar las riendas de un equipo que, sí o sí, debe volver a los Mundiales en 2030.

¿El problema? Pellegrini continuará en el Real Betis al menos por toda la próxima temporada 2026-27 para disputar Champions League con los ‘albiverdes’ y recién ahí vendría a Chile a tomar las riendas de La Roja, plazo que dependerá además de las elecciones de presidente en la ANFP de los próximos meses.

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