Argentina encuentra la botella que tenía Pickford para los penales: la reacción de Messi y el plantel ya es viral

En medio de los festejos de Argentina tras clasificar a la final del Mundial 2026, después de lograr una épica remontada en semifinales frente a Inglaterra, se vivió una situación completamente inesperada.

Mientras los jugadores celebraban en el campo de juego, el histórico masajista de la delegación de la “Abiceleste”, Marcelo “Daddy” D’Andrea, se encontró con un objeto muy especial.

Se trató de la botella de agua de Jordan Pickford, en la que el arquero inglés tenía pegado un “torpedo” con los perfiles de los pateadores argentinos ante una eventual definición por penales. La imagen fue captada por TyC Sports y se hizo viral.

El masajista se acercó con la botella a Nicolás Gonzálezy a Lionel Messi, quienes la miraron con un gesto de asombro. Segundos después, Enzo Fernández se sumó al grupo y, al leer las instrucciones que Pickford tenía preparadas para intentar adivinar los remates de la Scaloneta, no pudo contener la risa.

“En el medio mirá, para la próxima la pico”, dijo Fernández, para luego lanzarle un puño amistoso a Daddy y señalar al cielo, como agradeciendo de no haber llegado a esa instancia.

Horas después, el preparador físico Luis Martín compartió en sus redes sociales la foto detallada de lo que decía el papel que portaba Pickford y que descartó en el estadio tras el término del partido en Atlanta.