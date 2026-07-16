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VIDEO. A Bellingham le preguntan por los cambios de Tuchel ante Argentina y esto responde: contundente

El volante inglés dejó una tajante respuesta al ser consultado por las decisiones del técnico alemán tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / Bradley Collyer - PA Images

La increíble derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó a Thomas Tuchel en el centro de las críticas. El técnico alemán tuvo a los “Tres Leones” a un paso de la final, pero terminó siendo el principal apuntado por sus decisiones tácticas que permitieron la remontada de la “Albiceleste”.

Al término del partido, el volante inglés Jude Bellingham enfrentó a los medios y fue consultado por las modificaciones de Tuchel. “Creo que podemos sacar algo de esta experiencia, pero es muy decepcionante”, empezó diciendo.

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“Quería formar parte de la selección inglesa que por fin lo lograra, que por fin lo consiguiera. Y, bueno, estar aquí diciéndoles a los aficionados, por desgracia, lo mismo que probablemente han oído durante años y años. Sí, es realmente desolador”, continuó el jugador del Real Madrid.

“Ojalá pudiera decir más. Ojalá pudiera conseguir una o dos victorias más. Pero, bueno, ahora mismo estoy un poco... La cabeza me nubla por la decepción. Así que lo siento”, añadió.

Por último, al ser consultado por las decisiones que tomó el técnico Thomas Tuchel, Bellingham respondió con una frase tan breve como categórica. “Nada, nada para decir (sobre los cambios de Tuchel)”, concluyó.

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