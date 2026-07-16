Valparaíso monitorea el avance del sistema frontal: esperan hasta 200 mm de lluvia y rachas de 90 km/h

Santiago

Las autoridades se encuentran reunidas en el edificio de la Gobernación Regional de Valparaíso para monitorear el avance del sistema frontal que afectará a la región durante los próximos días. En la instancia participan la ministra de Energía, Jimena Rencón, y el gobernador regional.

Durante el balance, el director regional de Senapred Valparaíso, Christian Cardemil Borst, informó que durante las próximas horas el viento comenzará a intensificarse en toda la región. Se esperan vientos sostenidos cercanos a los 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, mientras que en el borde costero podrían alcanzar los 70 km/h y en sectores interiores de Los Andes llegar hasta los 90 km/h.

La autoridad explicó que estas condiciones podrían generar una situación de mayor complejidad para el sistema eléctrico debido a la posible caída de árboles sobre el tendido. Agregó que algunos de los cortes de suministro registrados hasta ahora corresponden a choques y accidentes que afectaron postes de electricidad.

En cuanto a las precipitaciones, Cardemil señaló que comenzarán a registrarse desde el mediodía de este jueves y que los acumulados podrían superar los 200 milímetros entre este jueves y el domingo. Los periodos de mayor intensidad se concentrarán durante la noche de este jueves y nuevamente desde el sábado hasta el domingo, con una leve disminución de las lluvias durante la jornada del sábado.

Respecto del suministro eléctrico, las autoridades indicaron que, en términos generales, el sistema se mantiene operativo en la región. Sin embargo, algunas comunas, entre ellas Casablanca y sectores de la provincia de Los Andes, presentan interrupciones del servicio.