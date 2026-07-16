“Jugar con Messi fue lo mejor que me pasó; estoy muy feliz de estar acá, lo vi como una linda posibilidad”

O’Higgins dio uno de los grandes golpes del presente mercado de fichajes del fútbol chileno al anunciar la incorporación de Tomás Avilés, defensa argentino-chileno proveniente del Inter Miami de la MLS.

El zaguero de 22 años, formado en Racing y con último paso por el CF Montréal, llega a Rancagua en calidad de préstamo por el resto de la temporada, con el desafío de disputar la final de la Copa de la Liga y los playoffs de la Sudamericana ante Boca Juniors.

En su regreso a Chile, selección que defendió en el Sudamericano Sub 20 de 2023 para luego optar por representar a Argentina en el Mundial de la categoría, Avilés conversó con los canales oficiales del “Capo de Provincia” y entregó sus primeras impresiones con la camiseta celeste.

“Estoy muy feliz, sé lo que es esta institución. Vengo a sumar al grupo, sé que están teniendo un buen año, así que todo lo que sea para sumar y sirva para mi carrera, bienvenido sea. Sé que el club juega copa, pelea por todo, así que lo vi como una linda posibilidad", comenzó declarando sobre su decisión de jugar en O’Higgins.

Respecto a su conocimiento sobre el elenco rancagüino, el defensor explicó que “conocí al club más que nada por los chicos con los que compartí en la selección. Sé lo que es el club, me han hablado muy bien y estoy muy feliz de estar acá”.

El recuerdo de jugar con Messi

Por otro lado, Tomás Avilés destacó la experiencia que vivió compartiendo camarín con Lionel Messi en Inter Miami. “En Racing estuve muy poquito tiempo, estuve con Fernando Gago seis meses y salió la oportunidad de ir a Inter y jugar con Leo”, contó.

“Creo que fue lo mejor que me pasó, aprender de ellos, no solo de Leo, de los jugadores que había ahí. Después tuve un paso por Monreal que fue hace muy poquito, que no fue como esperaba, pero fue para sumar experiencia. Todo sirve, hice buenos amigos y ahora me toca estar acá, aportar lo que necesite el club y sumar", sentenció.