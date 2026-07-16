Federación Aérea activa plan de apoyo ante emergencia por sistema frontal
La Federación Aérea de Chile puso a disposición de Senapred y de las autoridades su red de clubes aéreos, aeronaves y aeródromos para apoyar eventuales labores de rescate, reconocimiento y traslado de ayuda a zonas afectadas o aisladas.
Santiago
Ante el sistema frontal que afecta a gran parte de la zona centro-sur del país, la Federación Aérea de Chile (Fedach) activó su plan nacional de respuesta para colaborar con las autoridades y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en caso de que se requiera apoyo aéreo.
La entidad informó que la red de clubes aéreos asociados cuenta con infraestructura y aeronaves desplegadas desde Arica hasta Punta Arenas, lo que permitirá responder de manera rápida y coordinada frente a eventuales emergencias.
Entre las capacidades disponibles destacan aeródromos regionales que pueden operar como bases logísticas, aeronaves de rápido despliegue para acceder a zonas de difícil acceso y helicópteros privados para apoyar labores de rescate, evaluación de daños y traslado de personal y ayuda humanitaria.
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El vicepresidente de Comunicaciones de la Fedach, Roberto Dabed, señaló que la aviación general ha demostrado ser un aliado estratégico cuando las emergencias afectan la conectividad del país y aseguró que los clubes aéreos asociados están preparados para colaborar con Senapred y las autoridades, aportando una capacidad de respuesta rápida, flexible y con presencia a lo largo de Chile.
Asimismo, agregó que cuando las rutas terrestres se interrumpen, la red de la Federación permite mantener conectadas a las comunidades, trasladar personal especializado, realizar reconocimiento y evaluación de daños desde el aire y llevar ayuda esencial a sectores aislados.
La Fedach indicó que sus clubes aéreos están preparados para ejecutar, cuando las autoridades lo requieran, misiones de reconocimiento y evaluación de daños, puentes aéreos para el traslado de personal de emergencia, equipos especializados y autoridades, además del transporte de carga crítica, como insumos médicos, medicamentos, agua potable y otros elementos esenciales.
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