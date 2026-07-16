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Sistema frontal: Senapred reporta nueve damnificados y mantiene tres perímetros de seguridad

El organismo informó que 161 personas permanecen albergadas y que se mantienen evacuaciones preventivas en sectores de las regiones Metropolitana y O’Higgins debido al riesgo asociado al aumento de caudales.

Verónica Villalobos

Vicente Quiñones

Sistema frontal: Senapred reporta nueve damnificados y mantiene tres perímetros de seguridad

Santiago

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance de la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

Según el reporte, se registran nueve personas damnificadas en la región de La Araucanía, 161 personas albergadas y 45 personas aisladas en la región del Maule.

En cuanto a los daños en viviendas, Senapred informó una vivienda con daño mayor, 100 con daños menores y 46 inmuebles cuyos daños continúan en evaluación por parte de los equipos técnicos.

Además, el organismo mantiene tres perímetros de seguridad con evacuación. Dos de ellos se encuentran en la Región Metropolitana, específicamente en el sector Islita de Puente Alto y en la ribera del río Mapocho, en Talagante. El tercero corresponde al sector de Termas del Flaco, en la región de O’Higgins.

Respecto de la evacuación preventiva realizada en Talagante, las autoridades señalaron que cerca de 1.400 personas fueron evacuadas durante la jornada del miércoles como medida de resguardo ante el aumento del caudal del río Mapocho.

Senapred reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las instrucciones de las autoridades en las zonas bajo evacuación o con medidas preventivas.

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