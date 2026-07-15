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VIDEO. Plantel de Argentina desafía la prohibición de la FIFA y exhibe polémica bandera tras vencer a Inglaterra

Los jugadores de la “Abiceleste” celebraron su clasificación a la final del Mundial 2026 con una bandera de las Islas Malvinas.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / MB Media

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, luego de lograr una épica remontada frente a Inglaterra en Atlanta, dejó una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Al término del partido, el volante trasandino Giovani Lo Celso ingresó al campo de juego para celebrar junto a sus compañeros y fue captado por la transmisión portando una bandera con un polémico mensaje.

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“Las Malvinas son argentinas”, se leía en el paño que el jugador dejó en el césped, en alusión al histórico reclamo de soberanía sobre las islas, foco del conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra en 1982.

Si bien en los días previos al encuentro el propio entrenador de la “Abiceleste”, Lionel Scaloni, se encargó de bajar la tensión y afirmó que solo se trataría de un partido de fútbol, lo cierto es que los jugadores lo vivieron con otros condimentos.

En tanto, la FIFA y las autoridades argentinas habían advertido sobre la prohibición de cualquier mensaje político o de odio por parte de los hinchas, señalando que quienes intentaran ingresar con banderas o camisetas con inscripciones alusivas a Malvinas no podrían acceder al estadio.

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