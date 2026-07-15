Argentina lo hizo de nuevo. Como en todas las rondas anteriores, tuvo que remar desde atrás para meterse en su segunda final consecutiva en Mundiales, ahora ante una ingenua Inglaterra, que en los minutos finales le solucionó varios problemas metiéndose atrás.

La albiceleste nuevamente forzó la hazaña y ahora deberá verse las caras ante España en la final. Por el momento, en el país trasandino todo es alegría y la emoción traspasa a jugadores y cuerpo técnico, con Lionel Scaloni otra vez al borde de las lágrimas.

“Sin palabras... Una alegría a nuestro país, nuestra gente. El otro día dije que este grupo nunca deja de sorprenderme y ¿Te digo la verdad?, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto, es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores”, dijo el entrenador argentino a pie de campo tras finalizar el encuentro.

Al ver a toda la hinchada albiceleste alocada en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, el seleccionador dedicó unas lindas palabras. “Somos únicos; no es arrogancia, es corazón. Esta gente nos llevo a ganar el partido”, afirmó.

“La camiseta lo amerita, darlo todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrada, otra vez, que lo sienten como uno más”, sentenció Scaloni sobre la garra de sus jugadores.