Ministro de Cultura responde al INDH tras polémica por Registro de Vándalos: “El arte y el vandalismo no son sinónimos”

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, defendió la incorporación de los rayados no autorizados en el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades y sostuvo que las expresiones artísticas no pueden ser utilizadas para justificar daños a espacios públicos, privados o patrimoniales.

La autoridad respondió de esta forma a un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que cuestionó la amplitud con la que fue redactada esta conducta dentro de la iniciativa impulsada por el Gobierno.

Según la minuta del organismo, la norma no establecería una diferencia suficientemente clara entre los daños al patrimonio y las expresiones artísticas o políticas realizadas en espacios públicos.

Ante estas observaciones, Undurraga afirmó que “la libertad de creación y expresión artística merecen ser protegidas, pero el arte y el vandalismo no son sinónimos“.

El secretario de Estado recalcó que la defensa de la actividad cultural no implica validar cualquier tipo de intervención sobre bienes públicos o privados.

“Como ministro de las Culturas, creo profundamente en la libertad de creación y expresión artística. Sin embargo, no toda intervención sobre bienes públicos o privados puede justificarse en nombre de la cultura”, señaló.

En esa línea, el ministro advirtió que equiparar las manifestaciones artísticas con acciones que provocan daños termina debilitando la valoración social de la cultura.

“Confundir el arte con acciones que dañan bienes públicos, privados o nuestro patrimonio solo empobrece el debate y termina perjudicando el valor que tiene la creación artística en nuestra sociedad“, agregó.

Finalmente, Undurraga planteó que la protección de la cultura también debe considerar el cuidado de los espacios públicos y del patrimonio común.

La cultura también puede ser defendida promoviendo “el respeto por los espacios que compartimos y por el patrimonio que pertenece a todos. Una discusión seria exige distinguir entre ambos, sin caricaturas ni simplificaciones”, concluyó.