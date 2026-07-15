Argentina y España cumplirán un “duelo pendiente” en la final del Mundial 2026: el choque hará historia / Agencia Getty

Argentina y España serán quienes, tras siete partidos, se darán cita en Nueva York este domingo 19 de julio para resolver quién será el campeón del Mundial 2026.

El choque marca toda una curiosidad, considerando que ambos elencos fueron protagonistas en los meses previos a la Copa del Mundo.

Esto tomando en cuenta que ambos campeones de sus respectivas confederaciones debían medirse en marzo por la Finalissima en Qatar, pero dicho encuentro se canceló.

Sin embargo, más allá de los dimes y diretes respecto de dónde se pudo haber jugado, ahora dicho encuentro tendrá validez aún más concreta y por el trofeo de la Copa del Mundo. Es, además, primera vez que el campeón vigente de Copa América y el de la Eurocopa, se enfrentan en una final planetaria.

Será la segunda vez que España y Argentina midan fuerza en Mundiales: la ocasión anterior fue en Inglaterra 1966, cuando los trasandinos vencieron 2-1 por la fase de grupos.

Este choque también será trascendente por otro dato nada menor: será la segunda vez, en toda la historia de las Copas del Mundo, que la final se disputará entre dos países de habla hispana. La ocasión anterior fue en la primera edición de este torneo, en 1930, cuando Uruguay derrotó 4-2 a Argentina en Montevideo.