El fútbol suele regalar momentos que trascienden lo estrictamente deportivo, y lo vivido tras el pitazo final del último encuentro Argentina e Inglaterra, que le dio boletos al campeón del mundo para buscar revalidar su título el próximo domingo ante España.

Con las pulsaciones a mil y visiblemente quebrado por la emoción, el gran protagonista de la jornada tomó el micrófono para regalar un testimonio tan humano como desgarrador, donde el éxito del presente se fundió con los recuerdos del pasado.

Entre lágrimas que reflejaban el desahogo de años de esfuerzo, Lautaro Martínez recordó sus primeros pasos en el deporte y dedicó esta hazaña a quienes marcaron su camino.

“La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Esto es para mi vieja. Jamás terminó de tender mi cama. Mis dos hijos me han cambiado la vida cuando llegaron. Me quedó a mí. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”, dijo visiblemente emocionado.

El llanto de Lautaro Martínez