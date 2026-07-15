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Qué sucede si no puedes llegar a trabajar por la lluvia: esto aclaró la Dirección del Trabajo

Cortes de caminos, transporte suspendido y otros efectos del sistema frontal podrían impedir llegar al lugar de trabajo.

Javiera Rivera

Qué pasa si no puedes llegar a trabajar por la lluvia: esto aclaró la Dirección del Trabajo

Qué pasa si no puedes llegar a trabajar por la lluvia: esto aclaró la Dirección del Trabajo / © Cristian Opazo/Agenciauno

Ante el sistema frontal que afectará a gran parte del país, el Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo entregaron una importante aclaración para quienes no puedan asistir a su trabajo.

Según explicó el organismo, si las lluvias impiden llegar al trabajo y esa situación puede justificarse, no corresponde un despido ni un descuento automático de las remuneraciones.

El director nacional del Trabajo, David Oddó, recalcó que nadie debe poner en riesgo su vida o su salud para llegar a su lugar de trabajo, agregando que las labores deben retomarse solo cuando existan condiciones seguras.

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En la misma línea, el organismo recordó que los empleadores tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de sus trabajadores, incluyendo la suspensión de las labores.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, llamó a actuar con responsabilidad frente a la emergencia y aseguró que el Gobierno se encuentra coordinando acciones para resguardar a la población.

Finalmente, la Dirección del Trabajo informó que habilitó el correo dtfrentemaltiempo@dt.gob.cl para recibir denuncias por eventuales incumplimientos laborales relacionados con esta contingencia.

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Nuevo sistema frontal afecta a la Región Metropolitana. / VICTOR HUENANTE GALAZ

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