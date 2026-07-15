Sistema frontal obliga a suspender tradicional fiesta chilena: autoridades ya evalúan nueva fecha

El intenso sistema frontal que afectará a la zona central del país ya comenzó a provocar cambios en la agenda de actividades nacionales.

Uno de ellos fue la suspensión de una fiesta tradicional costumbrista que estaba programada para este fin de semana en la comuna de Yumbel, en la Región del Biobío.

Se trata de la Fiesta del Chancho , que este año celebraría su edición número 25 en el sector de Misque durante los días 18 y 19 de julio.

La decisión fue adoptada tras una reunión entre el municipio, emprendedores gastronómicos y la Junta de Vecinos, debido al pronóstico de fuertes lluvias.

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Al respecto, el alcalde de Yumbel, José Sáez, señaló que, pese al esfuerzo realizado durante meses para preparar esta nueva versión, hoy corresponde priorizar el bienestar de la comunidad.

Aunque la celebración fue suspendida, no fue cancelada de forma definitiva. Desde la organización informaron que ya trabajan en una reprogramación y que la primera fecha que se evalúa corresponde al 25 y 26 de julio.