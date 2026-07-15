Las autoridades de la Región de Valparaíso se encuentran en máxima coordinación ante la llegada de tres frentes de mal tiempo que coincidirán en la zona central del país.

Así lo confirmó el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien advirtió que se espera una histórica acumulación de agua de aproximadamente 300 milímetros, volumen equivalente a lo que cae habitualmente en todo un año, concentrado en solo unos días (entre el jueves y inicios de la próxima semana).

La autoridad regional detalló que el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres (COGRID), liderado por SENAPRED, ya se encuentra activo y coordinando recursos de emergencia para mitigar los efectos de este megatemporal, el cual además registrará rachas de viento de entre 60 y 80 km/h y un fuerte tren de olas en el borde costero.

El gobernador Mundaca manifestó su preocupación por diversos puntos de la región que presentan una alta vulnerabilidad ante eventos climatológicos extremos:

Peligro de remoción en masa: Se mantiene un monitoreo constante en las laderas y cerros de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

Se mantiene un monitoreo constante en las laderas y cerros de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. La amenaza de los socavones en las dunas: Existe especial preocupación por el comportamiento de las dunas de Reñaca y el sector de los edificios Euromarina, Kandinsky y Santorini. Aunque el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que los colectores ya están operativos, los equipos técnicos vigilarán de cerca la zona para evitar nuevos colapsos.

Existe especial preocupación por el comportamiento de las dunas de Reñaca y el sector de los edificios Euromarina, Kandinsky y Santorini. Aunque el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que los colectores ya están operativos, los equipos técnicos vigilarán de cerca la zona para evitar nuevos colapsos. Damnificados por incendios: Sectores severamente afectados por la catástrofe de febrero de 2024 —como Villa Independencia, Monte Sinaí, La Chupalla y Pompeya— contarán con una “atención y preocupación preferente” debido a que muchas familias aún no cuentan con viviendas definitivas.

Sectores severamente afectados por la catástrofe de febrero de 2024 —como Villa Independencia, Monte Sinaí, La Chupalla y Pompeya— contarán con una “atención y preocupación preferente” debido a que muchas familias aún no cuentan con viviendas definitivas. Estero Marga Marga: Con el fin de evitar que se repitan las pérdidas totales registradas en temporales anteriores, se decretó la suspensión total de la tradicional feria libre que se emplaza en el lecho del estero, ordenando a los locatarios retirar preventivamente sus pertenencias.

Llamado urgente a no viajar y actuar con responsabilidad

Aprovechando el fin de semana largo, el gobernador Mundaca hizo un llamado explícito a los turistas y a la población local a actuar con máxima prudencia.

“Hacemos un llamado insistente a actuar con mucha responsabilidad. Si no es necesario que vengan a la región de Valparaíso, no lo hagan. El borde costero y la Avenida Perú probablemente se cerrarán debido a los trenes de olas, por lo que visitar estas zonas es altamente peligroso. Mantengan kits de emergencia con linternas y agua en sus hogares y eviten salir a la calle de no ser estrictamente necesario”, enfatizó.

Finalmente, la autoridad valoró que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) haya autorizado a los gobiernos regionales a utilizar el 2% de su presupuesto para emergencias de manera directa en el territorio, lo que permitirá levantar iniciativas rápidas y de mitigación junto a los alcaldes de las comunas afectadas.