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Tribunal de Disciplina aplica duro castigo a barra del fútbol chileno: más de mil hinchas afectados

Un total de 1.067 fanáticos de Huachipato fueron sancionados por el Tribunal.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

El Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó a 1.067 hinchas de Huachipato debido a los incidentes ocurridos durante el duelo contra Unión La Calera que se disputó el pasado 17 de mayo en el Estadio Huachipato CAP, por la fecha 12 del Campeonato Nacional.

En aquel encuentro, desde la barra local lanzaron proyectiles a la cancha y uno de ellos impactó en el rostro del juez Rodrigo Carvajal, quien denunció la situación en su informe arbitral una vez concluido el partido.

“Al finalizar el primer tiempo, nos dirigíamos hacia el sector de camarines cuando, desde el sector de la barra local de Huachipato, comenzaron a lanzar objetos, impactándome uno de ellos directamente en el ojo. Debido al dolor que me provocó el golpe, permanecí algunos minutos en el lugar antes de dirigirme al camarín. Posteriormente, al revisarme, presentaba únicamente irritación en el ojo”, consignó el árbitro en el informe.

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Por estos hechos, el Tribunal sancionó a las 1.067 personas que asistieron a la Galería Norte en ese partido ante Unión La Calera. Aquellos hinchas no podrán asistir al duelo entre Huachipato y Cobresal, programado para el próximo 25 de julio por la fecha 16 del Campeonato Nacional.

A través de un comunicado oficial, Huachipato lamentó lo sucedido y anunció que acatará el fallo del Tribunal de Disciplina en torno al castigo aplicado a esos 1.067 hinchas.

“Reiteramos como institución nuestro llamado a vivir el fútbol con responsabilidad y respeto, cuidando el comportamiento en los estadios y así evitar nuevas sanciones que perjudican a toda la comunidad acerera”, agregó el elenco de Talcahuano.

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