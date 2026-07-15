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La dura sanción contra preparador de arqueros en la Segunda División del fútbol chileno tras agredir e insultar a los árbitros

El Tribunal de Disciplina castigó severamente a Ángelo Sanhueza, parte del cuerpo técnico de Lota Schwager.

Carlos Madariaga

La dura sanción contra preparador de arqueros en la Segunda División del fútbol chileno tras agredir e insultar a los árbitros

La dura sanción contra preparador de arqueros en la Segunda División del fútbol chileno tras agredir e insultar a los árbitros / Sebastian Beltran Gaete

El pasado fin de semana concluyó la fase regular zonal de la Segunda División, donde Lota Schawger igualó 2-2 con Provincial Osorno.

El cuadro “de la lamparita” no pudo hacerse fuerte en el Federico Schwager, pues este resultado los condenó a disputar en el segundo semestre la liguilla por evitar el descenso a la Tercera División, ya una categoría amateur.

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Sin embargo, aquel encuentro tendrá otro tipo de consecuencias para el elenco sureño, considerando el actuar de su preparador de arqueros, Ángelo Sanhueza.

El árbitro Diego Yañez consignó en su informe las razones por las cuales lo expulsó al minuto 82, apuntando que no solo abandonó el área técnica para cuestionar sus decisiones “gritando a viva voz y en reiteradas ocasiones: “Cobren el penal, los hueones’; son unos cagones”“.

“Ante esta conducta, se acerca al cuarto árbitro de forma prepotente y exaltada, y le da golpes con sus manos sobre el brazo del cuarto árbitro, con la intención de bajarlos”, planteó, acusando la agresión de Ángelo Sanhueza, quien no se quedó ahí.

“Una vez finalizado el partido, mientras el equipo arbitral se dirigía al túnel de acceso a camarines, vuelve a insultar de forma ofensiva y humillante, diciendo a viva voz: “Son unos cagones” y “son unos ladrones”“, remarcó el juez Diego Yáñez.

Ante esto, el Tribunal de Disciplina de la ANFP analizó todos los antecedentes y determinó castigar al preparador de arqueros de Lota Schwager con cinco partidos de suspensión.

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