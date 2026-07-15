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Fanbases chilenas de BTS asistirán a sesión de la Cámara por polémica del Estadio Nacional

Administradoras de comunidades ARMY Chile confirmaron que participarán en una sesión de la Comisión de Culturas para abordar la situación que afecta a los conciertos de BTS.

Juan Castillo

Fanbases chilenas de BTS asistirán a sesión de la Cámara por polémica del Estadio Nacional

Las fanbases chilenas de BTS confirmaron su asistencia a una sesión ordinaria de la Comisión de Culturas, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia donde se abordará la situación relacionada con ARMY Chile y la solicitud para mantener las actividades del grupo en el Estadio Nacional.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las administradoras aclararon que su participación responde a la preocupación generada entre los seguidores del grupo surcoreano, pero descartaron asumir una representación oficial del fandom.

“Queremos dejar en claro que no nos consideramos líderes oficiales de ARMY Chile”, señalaron en sus redes sociales.

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En esa misma línea, explicaron que su participación busca canalizar inquietudes y contribuir a una eventual salida al conflicto. “Simplemente atendimos el llamado ante la preocupación que esta situación ha generado en nuestro fandom”, agregaron.

Las fanbases también recordaron que integrantes de la comunidad ya habían sostenido una reunión previa con el diputado Ignacio Achurra, encuentro que fue informado públicamente hace algunos días. Además, aseguraron que se han recopilado antecedentes para seguir solicitando la permanencia de BTS en el Estadio Nacional.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para contribuir a la búsqueda de una solución”, expresaron, junto con enfatizar que la convocatoria no solo involucra a ARMY Chile, sino también a admiradores extranjeros que viajarán al país por las actividades del grupo.

Finalmente, calificaron la sesión parlamentaria como un espacio de diálogo, comprometiéndose a informar oportunamente sobre las gestiones que continúen realizando en torno al caso.

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