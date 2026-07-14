Naya Fácil revela el detalle más especial que tiene su penthouse: dueño anterior le mostró secreto e influencer lanzó promesa

En sus historias de Instagram, Naya Fácil se muestra radiante desde su nuevo centro de operaciones en la comuna de Las Condes.

La influencer desembolsó cerca de $1.700 millones para instalarse en un penthouse con vista privilegiada a Santiago y mostró todos los espacios clave a sus ‘facilines’.

En la previa, se mantuvo callada. Según afirmó, es precisamente en sus tiempos de silencio donde está gestando sus mayores obras.

El lunes, cuando hizo un tour para todos aquellos que quisieran verlo, reveló un especial detalle de la vivienda que se alzaría como uno de los más significativos.

Todo se trata de una “planta de la abundancia” que solía tener el dueño anterior del espacio. “Me imagino que él la cuidó tanto como yo la voy a cuidar”, prometió antes de mostrar una pequeña fruta que estaba madura justo a su arribo.

“La guardé para comérmela en este momento... por más abundancia porque esto recién comienza”, planteó antes de llevarse el alimento a la boca.

“Hay algo en mí que no se cansa de soñar. Eso es lindo, es parte de la vida y es lo que me hace sentir viva”, siguió contando la creadora de contenido cuando se despertó el martes.