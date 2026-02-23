La primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 no solo destacó por la música y el humor, sino también por la comentada participación de Carolina Arregui como coanimadora junto a Rafael Araneda, que generó un intenso debate en redes sociales y dentro de la producción del certamen.

De acuerdo con información compartida por el matinal de Canal 13, Tu Día, la actriz mantuvo en vilo a la producción hasta el último momento debido a su desempeño durante el ensayo del sábado, considerado “pésimo” por el equipo.

Captura MEGA Ampliar

Fuentes internas recogidas por el mencionado programa señalaron que Arregui no conocía las canciones, se quedaba pegada en varios momentos y su actuación llevó incluso a considerar un cambio de fecha con el actor Fernando Godoy.

“Todo estaba muy tenso ayer en la producción por cómo iba a resultar esto”, revelaron desde el matinal, destacando el debate sobre la pertinencia de exponer a actores a roles que no les resultan naturales. Esta situación reavivó la discusión sobre la coanimación y la presión que supone debutar en un escenario como la Quinta Vergara.

En el público, la recepción también fue mixta. Mientras algunos aplaudieron su experiencia y el momento emotivo que generó al recordar al recientemente fallecido Héctor “Tito” Noguera, otros televidentes criticaron su desempeño con comentarios como “cringe”, “patético” o “totalmente desconectada”. Algunos usuarios señalaron que Arregui parecía incómoda frente a las cámaras y notablemente disminuida junto a Araneda.

La actriz forma parte de un grupo de rostros de Mega que acompañan a los animadores principales en la presentación de las competencias internacional y folclórica, siguiendo el esquema implementado en la edición anterior. Su participación confirmó nuevamente que la Quinta Vergara y las redes sociales funcionan como escenarios paralelos: mientras algunos momentos conmueven en vivo, otros provocan polémica instantánea en el mundo digital.

Con este episodio, la primera noche de Viña 2026 demostró que, además del talento musical y humorístico, la animación de invitados especiales puede convertirse en el foco de un debate tan intenso como las actuaciones en el escenario.