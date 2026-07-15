;

“Lo hicieron mierda en redes, quedó expuesto como si se quisiera ir; él nunca habló con nosotros ni tuvo una oferta”

“Fue todo un rumor que nunca sucedió”, afirmó el gerente deportivo de Rangers de Talca, Fabián Marzuca, para desmentir la salida del extremo Ignacio Ibáñez.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Instagram @ignacioibanezsantana.7

Instagram @ignacioibanezsantana.7

Rangers de Talca salió al paso de una de las polémicas que han marcado su actual mercado de pases. En las últimas semanas, trascendió que el extremo Ignacio Ibáñez estaría evaluando dejar el club para fichar por un elenco de Primera División, situación que generó molestia y críticas entre los hinchas rojinegros.

Ante la incertidumbre sobre el futuro del atacante, el gerente deportivo del conjuto piducano, Fabián Marzuca, desmintió la información y aseguró que el jugador de 29 años nunca manifestó su intención de abandonar la institución, pese al complejo momento que atraviesa el equipo en la Primera B.

Revisa también:

ADN

“Fue todo un rumor que nunca sucedió, es irresponsable este rumor porque hace daño al jugador. Quedó expuesto como si él se quisiera ir. Como se dice en buen chileno, lo hicieron mierda en redes, diciendo como que él casi quería abandonar y él, desde el primer día, cuando tuvo la opción de ir a Primera División, dijo yo no voy a abandonar”, expresó el dirigente en diálogo con Gigante Deportivo.

En esa línea, manifestó que “me pareció bastante, no lo digo de forma molesta, no quiero entrar en conflicto, irresponsable, cómo se filtró esta información porque no tuvo nada de cierto, a pesar de que en algún momento sí hubo clubes interesados por Ibáñez, el ‘Rayo’ decidió no irse y eso fue hace, aproximadamente, un mes“.

Marzuca también desmintió la existencia de una oferta concreta por Ibáñez. “Después de un mes, saltó eso de que el jugador estaba listo, que había hablado con el técnico. El jugador nunca habló con el entrenador de esta situación, nunca habló con nosotros que tenía intención de irse y nosotros nunca tuvimos una oferta concreta por él para salir".

“Como es una persona que no da declaraciones, no salió a defenderse, quiero defenderlo yo porque me parece justo. Él ha mostrado compromiso desde el primer día y se va a quedar”, remarcó.

En la actual campaña, Ignacio Ibáñez ha sido uno de los puntos altos de la irregular campaña de Rangers. El extremo suma dos goles en 15 partidos disputados, por lo que apunta a ser una pieza clave de cara a la segunda rueda de la Primera B, donde el club es colista con apenas tres unidades y tendrá la gran misión de evitar el descenso.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad