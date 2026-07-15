“Lo hicieron mierda en redes, quedó expuesto como si se quisiera ir; él nunca habló con nosotros ni tuvo una oferta”

Rangers de Talca salió al paso de una de las polémicas que han marcado su actual mercado de pases. En las últimas semanas, trascendió que el extremo Ignacio Ibáñez estaría evaluando dejar el club para fichar por un elenco de Primera División, situación que generó molestia y críticas entre los hinchas rojinegros.

Ante la incertidumbre sobre el futuro del atacante, el gerente deportivo del conjuto piducano, Fabián Marzuca, desmintió la información y aseguró que el jugador de 29 años nunca manifestó su intención de abandonar la institución, pese al complejo momento que atraviesa el equipo en la Primera B.

“Fue todo un rumor que nunca sucedió, es irresponsable este rumor porque hace daño al jugador. Quedó expuesto como si él se quisiera ir. Como se dice en buen chileno, lo hicieron mierda en redes, diciendo como que él casi quería abandonar y él, desde el primer día, cuando tuvo la opción de ir a Primera División, dijo yo no voy a abandonar”, expresó el dirigente en diálogo con Gigante Deportivo.

En esa línea, manifestó que “me pareció bastante, no lo digo de forma molesta, no quiero entrar en conflicto, irresponsable, cómo se filtró esta información porque no tuvo nada de cierto, a pesar de que en algún momento sí hubo clubes interesados por Ibáñez, el ‘Rayo’ decidió no irse y eso fue hace, aproximadamente, un mes“.

Marzuca también desmintió la existencia de una oferta concreta por Ibáñez. “Después de un mes, saltó eso de que el jugador estaba listo, que había hablado con el técnico. El jugador nunca habló con el entrenador de esta situación, nunca habló con nosotros que tenía intención de irse y nosotros nunca tuvimos una oferta concreta por él para salir".

“Como es una persona que no da declaraciones, no salió a defenderse, quiero defenderlo yo porque me parece justo. Él ha mostrado compromiso desde el primer día y se va a quedar”, remarcó.

En la actual campaña, Ignacio Ibáñez ha sido uno de los puntos altos de la irregular campaña de Rangers. El extremo suma dos goles en 15 partidos disputados, por lo que apunta a ser una pieza clave de cara a la segunda rueda de la Primera B, donde el club es colista con apenas tres unidades y tendrá la gran misión de evitar el descenso.