Uniformado imputado por fatal atropello en Viña del Mar permanecerá detenido en recinto de la Armada hasta su formalización

El cabo activo de la Armada Jonathan David Richards Gaete, imputado por el atropello que dejó seis fallecidos el domingo en una feria de Viña del Mar, permanecerá detenido en el cuartel de Infantería de Marina de Concón hasta su formalización, fijada para este miércoles a las 11:00 horas.

Aunque la defensa pidió que fuera recluido en un recinto naval por su condición de funcionario de las Fuerzas Armadas, la jueza Pilar Labarca aclaró que los hechos investigados ocurrieron fuera del ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, accedió a la solicitud por las lesiones faciales que presenta el imputado. “El tribunal no sólo debe garantizar los derechos de las víctimas, sino también los del imputado (...), sólo teniendo en vista que el imputado claramente presenta lesiones a nivel facial de relevancia (...), se accederá a la petición de la defensa", sostuvo.

“Profundamente conmocionado”

El abogado Gonzalo Yussef calificó ante El Mercurio que la ampliación de la detención como “totalmente razonable” y aseguró que su representado está “profundamente conmocionado” por la muerte de las víctimas.

Además, afirmó que el cabo quiere colaborar con la investigación, aunque aún no ha declarado porque el Ministerio Público no le ha tomado testimonio.

Respecto a la versión de un eventual desmayo antes del accidente, el defensor evitó anticipar la estrategia de la defensa y señaló que esos antecedentes serán expuestos durante la formalización. También descartó enfermedades previas: “Él es una persona saludable (...) problemas de salud no tenía”.