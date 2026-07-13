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VIDEO. “Ella se merecía este gol”: Figura de O’Higgins revela duro momento familiar tras el pase a la final de la Copa de la Liga

El delantero celeste Francisco González protagonizó un emotivo momento luego de la victoria ante Ñublense en Rancagua.

Daniel Ramírez

@ohiggins_oficial

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O’Higgins consiguió este domingo su clasificación a la final de la Copa de la Liga luego de vencer por 1-0 a Ñublense e imponerse posteriormente en la definición por penales.

Una de las figuras de la noche fue Francisco González, quien marcó el único gol del compromiso y, al momento de celebrarlo, protagonizó una emotiva escena al apuntar hacia la tribuna donde se encontraba su pareja.

Tras el encuentro, González explicó que el festejo tuvo un profundo significado personal, ya que días antes del partido falleció la madre de su novia, Camila Cruz.

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“El gol fue un desahogo muy grande porque esta semana ha sido muy dura. Mi mujer perdió a su madre, la persona más sagrada que tiene. Con mi novia estamos juntos desde los 15 años y desde el día uno mi suegra siempre me trató como un hijo”, expresó el delantero argentino en zona mixta.

“Mi novia estuvo toda la semana en Argentina junto a la familia y gracias a Dios alcanzó a venir al partido. Ella se merecía este gol, para poder dedicárselo y darle todas mis fuerzas”, agregó el atacante del cuadro celeste.

Finalmente, el futbolista de O’Higgins dedicó sentidas palabras a su pareja, destacando el apoyo que ha recibido de ella durante su carrera. “Es mi compañera de vida. Nunca me ha dejado de apoyar. En los momentos malos, ella es quien me levanta. Le doy las gracias a Dios por ponerla en mi camino, porque es una persona brillante. Hoy era el momento de homenajearla a ella y a su madre”, concluyó.

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