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Nicolás Grau critica la megarreforma del Gobierno: acusa que se basa en un “mito” y advierte recortes al gasto social

El exministro de Hacienda cuestionó el diagnóstico económico del Ejecutivo y aseguró que la iniciativa tendría un alto costo fiscal, obligando a reducir recursos destinados a políticas sociales.

Nelson Quiroz

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A horas de que el Senado vote la denominada megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast, el exministro de Hacienda Nicolás Grau lanzó duras críticas al proyecto, afirmando que la iniciativa se construye sobre un diagnóstico equivocado de la economía chilena.

En una columna publicada en El Mercurio, el exsecretario de Estado sostuvo que “la megarreforma se funda en el mito de que la economía chilena perdió dinamismo con Bachelet, producto de su reforma tributaria de 2014”, argumentando que la desaceleración comenzó antes de ese período.

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Agencia Uno

Según el exministro, indicadores como la productividad, la inversión y el Imacec ya mostraban señales de menor crecimiento antes de la implementación de esa reforma. Además, cuestionó que la rebaja del impuesto corporativo genere un impulso significativo a la economía.

“La mejor evidencia mundial muestra un efecto limitado en crecimiento” e incluso existen estudios que concluyen que el impacto promedio es nulo, afirmó.

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Grau también criticó el escaso respaldo técnico y político que, a su juicio, tiene la propuesta. “No hay, al menos desde el 90 a la fecha, una reforma tributaria con tan poco acuerdo técnico y político”, aseguró.

La principal advertencia del exministro apuntó al efecto fiscal de la iniciativa. A su juicio, la reducción de ingresos obligará al Ejecutivo a disminuir el gasto público en otras áreas. “¿Cuánto van a reducir el gasto social los próximos tres años para compensar los miles de millones de dólares que su informe financiero reconoce perderán producto de la reforma?”, cuestionó.

Asimismo, puso en duda el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG), señalando que algunos parlamentarios podrían cambiar su posición si conocieran de antemano los eventuales recortes presupuestarios derivados de la reforma.

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