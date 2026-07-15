Senado vota este miércoles la megarreforma: sesión se extenderá hasta total despacho

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El Senado votará este miércoles, desde las 15:00 horas y hasta total despacho, el proyecto de Reconstrucción Nacional, también conocido como megarreforma, impulsado por el Gobierno.

Se prevé una extensa jornada legislativa, ya que los 50 senadores podrán intervenir durante un máximo de 10 minutos en el debate general. Además, dispondrán de hasta dos minutos para fundamentar sus votos e intervenir en la discusión de las indicaciones.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, evitó anticipar la duración de la sesión: “No quiero adelantarme a señalar a qué hora podría terminar la discusión, porque eso depende del uso de la palabra de cada uno de los senadores”.

Núñez buscará un clima de respeto

Asimismo, la senadora de RN hizo un llamado a mantener un debate respetuoso , luego de las tensiones registradas en los últimos días entre parlamentarios del oficialismo y la oposición.

Paulina Núñez | Agencia UNO / VICTOR HUENANTE Ampliar

“Me parece vital respetar las formas y el fondo de los asuntos. Hace unos días atrás, entre senadores habían interpelaciones y emplazamientos más allá de la discusión política, tratándose incluso entre ellos con descalificaciones personales. El Senado de la Republica no puede caer en eso”, afirmó.

Oposición recurrirá al TC

En tanto, la oposición afina un requerimiento que presentará ante el Tribunal Constitucional (TC), centrado principalmente en la invariabilidad tributaria y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, indicó que existen aspectos del proyecto que respaldarán, aunque adelantó que impugnarán otros puntos.

Paulina Vodanovic | Agencia Uno Ampliar