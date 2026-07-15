Fiscal de Antofagasta tras extradición de Karen Rojo: “En Chile, las sentencias se cumplen, no importa quién sea”

Tras el arribo a Chile de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, aseguró que su extradición representa el cumplimiento de una sentencia firme dictada por la justicia chilena y envió un mensaje sobre la ejecución de las condenas.

“Hoy se materializa el cumplimiento de una sentencia firme dictada por los tribunales de Antofagasta. Es el resultado del trabajo coordinado del Estado de Chile, el Ministerio Público, la Cancillería, la Policía de Investigaciones a través de Interpol y la cooperación del Reino de los Países Bajos, la que, por cierto, agradecemos”, afirmó.

El persecutor subrayó que el caso demuestra que las resoluciones judiciales se ejecutan sin importar el tiempo transcurrido ni la condición de la persona condenada. “El mensaje es uno solo: en Chile, las sentencias se cumplen, no importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada”, sostuvo.

Karen Rojo regresó al país durante la mañana de este miércoles bajo custodia de funcionarios de la PDI, luego de que las autoridades neerlandesas autorizaran su extradición. La exjefa comunal fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo por el delito de fraude al Fisco y permanecía en Países Bajos desde 2022.

Respecto de las acciones judiciales que puedan presentarse tras su llegada, Castro Bekios indicó que serán los tribunales competentes quienes resuelvan cualquier planteamiento procesal. “Las cuestiones procesales que se planteen las resolverán los tribunales competentes, y ahí el Ministerio Público expondrá su posición”, concluyó.