Temporal en Chile: estas son las recomendaciones “claves” para mantener tu celular operativo durante la lluvia

Ante el sistema frontal que afecta a distintas regiones del país durante estos días, Entel entregó una serie de recomendaciones para que las personas puedan mantener la conectividad en caso de cortes de energía, emergencias o dificultades en las comunicaciones.

La empresa llamó a revisar con anticipación elementos básicos como carga de teléfonos, baterías externas y compatibilidad con la Alerta SAE, en el marco de su Programa Primera Respuesta.

La gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, recalcó la importancia de las comunicaciones durante eventos críticos. “En una emergencia, la comunicación salva vidas. Permite coordinar el trabajo de los equipos de respuesta y entregar información clave para tomar decisiones oportunas”, señaló.

Las claves ante lluvias intensas

Entre las principales recomendaciones está verificar que el celular sea compatible con la Alerta SAE, sistema que permite recibir mensajes enviados por las autoridades en situaciones de emergencia. También se aconseja mantener cargados el teléfono y las baterías externas, además de activar el modo de ahorro de energía.

Desde la compañía sugieren priorizar mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea por sobre llamadas de voz o videollamadas, ya que requieren menos datos. Además, recomiendan usar un solo dispositivo a la vez para disminuir el consumo de red.

En caso de cortes de energía o bajas de voltaje, la recomendación es utilizar funciones de ahorro de batería y desconectar decodificadores para evitar daños por sobrecarga. Entel también recordó que cuenta con conectividad satelital directa al celular en alianza con Starlink, disponible para clientes que cumplan condiciones como tener roaming y VoLTE activados, estar sin cobertura terrestre y contar con vista despejada al cielo.

Finalmente, la empresa recordó que en zonas con cobertura de otra compañía se puede activar el roaming de emergencia desde la configuración del teléfono, lo que permite llamar, navegar y enviar SMS sin cargos adicionales distintos al uso normal de la propia red.