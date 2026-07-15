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VIDEO. Los Tenores, entre el Argentina versus Inglaterra y la clasificación de España a la final del Mundial 2026

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también escucharon las palabras de Alejandro Domínguez sobre un Mundial de 64 selecciones.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este miércoles 15 de julio, nuestros panelistas hicieron la previa de la segunda semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron la clasificación de España a la final de la Copa del Mundo tras vencer a Francia por 2-0.

Además, escucharon en vivo las palabras del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien abordó un posible Mundial con 64 selecciones.

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Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 15 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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