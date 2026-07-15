En la edición de Los Tenores de este miércoles 15 de julio, nuestros panelistas hicieron la previa de la segunda semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron la clasificación de España a la final de la Copa del Mundo tras vencer a Francia por 2-0.

Además, escucharon en vivo las palabras del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien abordó un posible Mundial con 64 selecciones.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 15 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.