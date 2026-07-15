Encierro y artrosis: los mejores ejercicios en casa para evitar el dolor articular durante los días de lluvia

El extenso sistema frontal que obligará a mantener un encierro preventivo durante varios días representa un peligro silencioso para las miles de personas que conviven con dolores musculoesqueléticos en el país. La combinación de bajas temperaturas y sedentarismo prolongado dentro del hogar es un riesgo real para quienes padecen artrosis o dolor lumbar crónico.

Según advierte la Dra. Daniela Cuadra, directora médica de Clínica CRL y especialista en Medicina Deportiva, la mayoría de la población cree erróneamente que el dolor aumenta únicamente por el frío. Sin embargo, la experta aclara que el verdadero culpable es la falta de movilidad, la cual favorece la rigidez de las articulaciones y la pérdida de la flexibilidad muscular. Ante esto, la recomendación principal es enfática: no se debe permanecer en reposo, ya que el movimiento es uno de los mejores analgésicos disponibles.

Rutina de pausas activas en el hogar

Para evitar que las articulaciones pierdan su estímulo mecánico durante la semana de mal tiempo, la especialista aconseja realizar pausas activas cada una o dos horas. La rutina sugerida incluye los siguientes ejercicios simples bajo techo:

Levantarse y sentarse lentamente de una silla entre 10 y 15 veces consecutivas.

Caminar durante cinco minutos por el pasillo o alrededor del comedor.

Subir y bajar un escalón utilizando la baranda como apoyo de seguridad.

Realizar elevaciones de talones sujetándose del respaldo de una silla.

Flexionar y extender lentamente las rodillas mientras se permanece sentado.

Movilizar los hombros y el cuello a través de movimientos suaves.

Utilizar botellas de agua de medio litro como pequeñas pesas para fortalecer los brazos.

Practicar ejercicios de equilibrio apoyándose en una mesa o una pared.

La regla de oro y las señales de alerta

La regla fundamental para sobrevivir físicamente a estos días de encierro es evitar permanecer sentado durante horas seguidas. La Dra. Cuadra recalca que incluso cinco minutos de movimiento intercalados varias veces al día pueden marcar una diferencia importante en cómo se siente el cuerpo al finalizar la semana.

Finalmente, la especialista señala que si una persona nota que cada invierno su dolor aumenta progresivamente, presenta dificultad para caminar o requiere cada vez más analgésicos, debe consultar con un profesional. Estos incrementos en el malestar no deben asumirse como una consecuencia normal de la edad o del clima, ya que existen múltiples tratamientos para mantener la funcionalidad y mejorar la calidad de vida.