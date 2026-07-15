;

Encierro y artrosis: los mejores ejercicios en casa para evitar el dolor articular durante los días de lluvia

La inactividad provocada por los días de encierro es el mayor riesgo para quienes sufren de artrosis, por lo que los médicos recomiendan pausas activas.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images

El extenso sistema frontal que obligará a mantener un encierro preventivo durante varios días representa un peligro silencioso para las miles de personas que conviven con dolores musculoesqueléticos en el país. La combinación de bajas temperaturas y sedentarismo prolongado dentro del hogar es un riesgo real para quienes padecen artrosis o dolor lumbar crónico.

Según advierte la Dra. Daniela Cuadra, directora médica de Clínica CRL y especialista en Medicina Deportiva, la mayoría de la población cree erróneamente que el dolor aumenta únicamente por el frío. Sin embargo, la experta aclara que el verdadero culpable es la falta de movilidad, la cual favorece la rigidez de las articulaciones y la pérdida de la flexibilidad muscular. Ante esto, la recomendación principal es enfática: no se debe permanecer en reposo, ya que el movimiento es uno de los mejores analgésicos disponibles.

Revisa también:

ADN

Rutina de pausas activas en el hogar

Para evitar que las articulaciones pierdan su estímulo mecánico durante la semana de mal tiempo, la especialista aconseja realizar pausas activas cada una o dos horas. La rutina sugerida incluye los siguientes ejercicios simples bajo techo:

  • Levantarse y sentarse lentamente de una silla entre 10 y 15 veces consecutivas.
  • Caminar durante cinco minutos por el pasillo o alrededor del comedor.
  • Subir y bajar un escalón utilizando la baranda como apoyo de seguridad.
  • Realizar elevaciones de talones sujetándose del respaldo de una silla.
  • Flexionar y extender lentamente las rodillas mientras se permanece sentado.
  • Movilizar los hombros y el cuello a través de movimientos suaves.
  • Utilizar botellas de agua de medio litro como pequeñas pesas para fortalecer los brazos.
  • Practicar ejercicios de equilibrio apoyándose en una mesa o una pared.

La regla de oro y las señales de alerta

La regla fundamental para sobrevivir físicamente a estos días de encierro es evitar permanecer sentado durante horas seguidas. La Dra. Cuadra recalca que incluso cinco minutos de movimiento intercalados varias veces al día pueden marcar una diferencia importante en cómo se siente el cuerpo al finalizar la semana.

Finalmente, la especialista señala que si una persona nota que cada invierno su dolor aumenta progresivamente, presenta dificultad para caminar o requiere cada vez más analgésicos, debe consultar con un profesional. Estos incrementos en el malestar no deben asumirse como una consecuencia normal de la edad o del clima, ya que existen múltiples tratamientos para mantener la funcionalidad y mejorar la calidad de vida.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad