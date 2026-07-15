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VIDEOS. Cánticos, gritos y pifias: argentinos e ingleses no respetaron los himnos nacionales en la semifinal del Mundial

Momentos de tensión que trascendieron lo futbolístico fueron los que se vivieron minutos antes del encuentro

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Hannah Peters - FIFA

Una verdadera batalla fue la que protagonizaron Argentina e Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial 2026, que terminó con la albiceleste metiéndose en su segunda final consecutiva en la Copa del Mundo.

Y es que la historia política entre ambos países, por más que el mensaje fuera el de un partido normal de fútbol, sí estuvo presente, tanto fuera como dentro de la cancha.

El momento más tenso de todos se vivió en el cántico de los himnos, donde ambas hinchadas le faltaron el respeto al cántico nacional de su rival.

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Olé, olé, el que no salta, es un inglés”, se escuchaba mientras la selección británica entonaba la canción de su patria, pero los fanáticos de los “Tres Leones” tampoco se quedaron atrás.

Una fuerte pifia bajó desde las gradas cuando comenzó a sonar el himno argentino, en una muestra más de que, un Inglaterra versus Argentina, casi nunca es solo un partido de fútbol.

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