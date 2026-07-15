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Extraditada desde Países Bajos: Karen Rojo regresa a Chile este miércoles para cumplir condena por fraude al Fisco

La exalcaldesa de Antofagasta llegará escoltada por funcionarios de la PDI y quedará a disposición de la justicia chilena.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen de archivo

Agencia UNO | Imagen de archivo

Para la mañana de este miércoles está previsto el arribo a Chile de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, en el marco del proceso de extradición desde Países Bajos.

Cabe recordar que la exautoridad comunal abandonó el país en 2022 para evadir el cumplimiento de la condena de cinco años y un día de presidio efectivo, tras ser declarada culpable por el delito de fraude al Fisco en el denominado Caso Main.

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Tras su fuga, viajó a Países Bajos, donde fue detenida y permaneció privada de libertad mientras se tramitaba su extradición. Con su regreso a Chile, se pone fin a un proceso judicial internacional que se extendió por más de cuatro años.

¿Qué ocurrirá con Karen Rojo tras su llegada a Chile?

Karen Rojo aterrizará la mañana de este miércoles en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, escoltada por dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes viajaron la semana pasada a Países Bajos para hacerse cargo de su custodia durante todo el traslado.

Una vez en territorio nacional, será puesta a disposición de la justicia chilena para una audiencia de control de detención. Luego, se deberá exhortar a los tribunales de Antofagasta, que es donde se dictó la condena en su contra y desde donde se solicitó su extradición, para dar cumplimiento a la sentencia pendiente.

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