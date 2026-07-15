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Colegio Los Leones rompe la hegemonía de Sportiva Italiana en el básquetbol femenino: iguala histórico registro de Colo Colo

El elenco de Quilpué ganó el quinto y definitivo partido de la llave final ante las de Valparaíso.

Carlos Madariaga

Colegio Los Leones rompe la hegemonía de Sportiva Italiana en el básquetbol femenino: iguala histórico registro de Colo Colo

Colegio Los Leones rompe la hegemonía de Sportiva Italiana en el básquetbol femenino: iguala histórico registro de Colo Colo / Colegio Los Leones

A diferencia de la Liga Nacional de Básquetbol, donde el campeón se resolvió a partido único, la rama femenina de la especialidad tuvo una larga y extensa llave a cinco partidos.

Luego de dos triunfos por lado, Colegio Los Leones de Quilpué y Sportiva Italiana de Valparaíso resolvieron ayer martes a las monarcas.

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En un partido más que apretado, las “Leonas” fueron quienes se llevaron el trofoe al ganar por 88-84, con un decisivo rol de su extranjera, Randi Keonsha Brown, autora de 35 puntos y 7 rebotes.

“Lo veníamos buscando hace tres o cuatro temporadas atrás, mantuvimos la base del equipo, a nuestras extranjeras. Tuvimos más vínculo, asi que estamos contentas de llevarnos el campeonato”, destacó tras levantar el trofeo una de las jugadoras del plantel, Javiera Campos, tras acabar con el dominio de Sportiva Italiana, que venía siendo campeón de la categoría desde 2021.

“Muy contenta, las chicas vienen trabajando desde enero, se lo han ganado a pulso. Es bonito, se ha trabajado mucho. Tenemos un lema: “de tanto darle cabezazos a la pared se rompe”. Hoy pasó eso", resaltó a su vez la capitana, Sendy Basáez, luego que el club conquistó su cuarta estrella en el básquetbol femenino.

Colegio Los Leones hizo historia en la disciplina a nivel nacional al haber abrochado el doblete en el Torneo de Apertura tanto en damas como en varones, pues igualaron un registro que solo había obtenido Colo Colo, que en 1996 levantó los trofeos de la entonces Dimayor (básquetbol masculino) y de la Libaf (básquetbol femenino).

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