Intentan robar casa de Lamine Yamal en Barcelona: ladrones huyeron tras ser detectados por cámaras

La casa del futbolista Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona y de la selección de España, sufrió durante la madrugada un intento de robo en Esplugues de Llobregat, en Barcelona.

El hecho fue frustrado por el personal de seguridad privada del delantero, luego de que un vigilante detectara por las cámaras a dos personas con pasamontañas encaramadas en uno de los muros de la vivienda.

Según los antecedentes conocidos, el intento de ingreso ocurrió cerca de las 04:00 horas y fue calificado como un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, por lo que la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra abrió una investigación.

Al ser sorprendidos por el sistema de seguridad, los sujetos huyeron rápidamente del lugar, sin que se reportara el ingreso efectivo a la vivienda ni especies sustraídas.

El intento de robo ocurrió pocas horas después del partido de semifinales del Mundial entre España y Francia, encuentro en el que participó Lamine Yamal, una de las principales figuras del fútbol europeo.

Fuentes policiales indicaron que durante la misma madrugada también se registraron otros intentos de robo en viviendas ubicadas en la misma zona residencial, una urbanización de lujo en Barcelona.

Por ahora, los investigadores buscan establecer si los sujetos sabían que se trataba de la casa del jugador o si el hecho forma parte de una serie de robos contra inmuebles del sector.