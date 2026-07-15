;

Intentan robar casa de Lamine Yamal en Barcelona: ladrones huyeron tras ser detectados por cámaras

Dos sujetos con pasamontañas fueron vistos en los muros de la vivienda del futbolista del FC Barcelona. Mossos d’Esquadra investigan el hecho como robo frustrado.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

La casa del futbolista Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona y de la selección de España, sufrió durante la madrugada un intento de robo en Esplugues de Llobregat, en Barcelona.

El hecho fue frustrado por el personal de seguridad privada del delantero, luego de que un vigilante detectara por las cámaras a dos personas con pasamontañas encaramadas en uno de los muros de la vivienda.

Según los antecedentes conocidos, el intento de ingreso ocurrió cerca de las 04:00 horas y fue calificado como un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, por lo que la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra abrió una investigación.

Revisa también:

ADN

Al ser sorprendidos por el sistema de seguridad, los sujetos huyeron rápidamente del lugar, sin que se reportara el ingreso efectivo a la vivienda ni especies sustraídas.

El intento de robo ocurrió pocas horas después del partido de semifinales del Mundial entre España y Francia, encuentro en el que participó Lamine Yamal, una de las principales figuras del fútbol europeo.

Fuentes policiales indicaron que durante la misma madrugada también se registraron otros intentos de robo en viviendas ubicadas en la misma zona residencial, una urbanización de lujo en Barcelona.

Por ahora, los investigadores buscan establecer si los sujetos sabían que se trataba de la casa del jugador o si el hecho forma parte de una serie de robos contra inmuebles del sector.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad