Lluvia en la Región Metropolitana: Gobierno prepara evacuación preventiva de campamentos por riesgo de crecidas

Ante la llegada del sistema frontal a la zona central, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, advirtió que el Gobierno mantiene especial preocupación por campamentos ubicados en riberas de ríos y zonas expuestas a eventuales crecidas en la Región Metropolitana.

La autoridad explicó que el delegado presidencial regional, Germán Codina, encabeza coordinaciones con alcaldes y equipos de emergencia para abordar los puntos de mayor riesgo.

“¿Qué es lo que nos preocupa hoy día? Aquellos asentamientos, campamentos que se encuentren en riberas de ríos que puedan ser afectados por las aguas que se van a dejar caer sobre la ciudad de Santiago”, señaló.

Campamentos en Talagante y La Islita están bajo monitoreo

Pavez detalló que una de las situaciones más sensibles corresponde al campamento Rivera Río Mapocho, en Talagante, donde se espera concretar una evacuación preventiva durante la tarde. “Hacemos un llamado a las personas que viven en ese lugar a que puedan estar a disposición de la autoridad”, afirmó.

Para esa zona, el Gobierno dispuso tres albergues en colegios de Talagante, destinados a recibir a las familias durante el fin de semana.

La autoridad también mencionó el campamento Valle Hermoso, denominado La Islita, en Casas Viejas, ante el riesgo de una eventual crecida del río Maipo.

El subsecretario recalcó que estas evacuaciones no son obligatorias. “Acá la autoridad no tiene el uso de la fuerza pública al obligar a una persona a salir”, explicó. Luego agregó: “En general, las evacuaciones preventivas son siempre voluntarias”.

Respecto al rol de las Fuerzas Armadas, Pavez indicó que el Presidente instruyó al Ministerio de Defensa mantenerlas disponibles en caso de ser requeridas. “Todo lo que hay que hacer de manera preventiva, el Gobierno lo está haciendo”, sostuvo.

Finalmente, el subsecretario llamó a seguir la información oficial, especialmente en zonas donde puedan activarse quebradas, como la Región de Coquimbo. “Hacemos un llamado a estar alertas, pero también a la tranquilidad”, cerró.