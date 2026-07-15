Brutal mechoneo y golpe contra carro: supermercado pidió desafuero de trabajadora por agredir a compañera

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó la demanda de desafuero maternal presentada por una empresa de supermercados de una trabajadora involucrada en un violento incidente con otra dependiente.

El juez Ricardo Araya Pérez desestimó las causales de vías de hecho, acoso laboral, actos o imprudencias temerarias e incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.

El tribunal estableció que se produjo una discusión que derivó en una confrontación física en la que intervinieron ambas trabajadoras.

Sin embargo, la prueba no permitió reconstruir íntegramente la secuencia ni atribuir a la demandada, con la precisión exigida, todos los hechos descritos por la empresa.

El fallo consideró que la conducta acreditada infringió los deberes de respeto y convivencia laboral, pero precisó que no toda infracción permite aplicar la máxima sanción prevista por el Código del Trabajo.

¿Qué fue lo que pasó?

Según el Poder Judicial, la empresa Administradora de Supermercados Híper solicitó el desafuero y despido de la trabajadora Nicole Calderón, acusándola de haber agredido a Geraldine Barboza en noviembre de 2024.

La demanda afirma que Calderón abandonó su puesto para confrontar a Geraldine Barboza por un problema relacionado con devoluciones a proveedores. La discusión subió de tono y pasó al plano físico.

“La demandada siguió a Barboza fuera de la oficina, tomó una botella de aceite con la intención de lanzársela, aunque desistió de ello, para luego sujetarla y arrastrarla violentamente, haciéndola impactar contra un carro de supermercado, produciéndose posteriormente un forcejeo entre ambas”.

Además, Calderón habría “tomado fuertemente del cabello a la otra trabajadora, quien habría intentado defenderse, debiendo intervenir otros dependientes para separarlas”.