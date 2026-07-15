Balance por temporal en Chile: viviendas dañadas, rutas cerradas y parques suspendidos entre Atacama y Los Ríos

El sistema frontal que afecta a Chile mantiene bajo monitoreo a 10 regiones, entre Atacama y Los Ríos, con daños en viviendas, cierres preventivos de rutas, suspensión de actividades en montaña y alertas vigentes por evento meteorológico.

Según el último reporte de SENAPRED, se registran tres personas damnificadas en La Araucanía y 91 viviendas con algún tipo de afectación entre Biobío y La Araucanía: 2 con daño mayor, 71 con daño menor y 18 aún en evaluación.

En la Región Metropolitana, la autoridad informó el cierre preventivo de todos los parques metropolitanos, además de coordinaciones con operadores turísticos y el Cuerpo de Socorro Andino para suspender actividades de montaña y alertar a personas que se encuentren en altura.

También se dispuso el cierre preventivo de accesos cordilleranos como Farellones, San José de Maipo, Parque Metropolitano, Parque Cordillera, Quebrada de Macul, Alta Cordillera Fiscal y Río Colorado. A ello se suman restricciones en rutas de montaña como la G-21, Camino al Volcán, Cuesta Chada y Cuesta Los Ratones.

En el Biobío, la comuna de Tomé reportó 18 viviendas con daños en evaluación por la crecida del estero Bellavista y voladuras de techumbres, mientras que Talcahuano registró 70 viviendas con daño menor por anegamiento. En Lota, una persona resultó lesionada por la caída de un árbol.

En La Araucanía, SENAPRED informó situaciones relevantes en Cunco, Lumaco, Renaico, Pucón, Villarrica, Teodoro Schmidt y Galvarino. En esta última comuna se registraron tres personas damnificadas y dos viviendas con daño mayor producto del colapso del sistema de alcantarillado.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, los mayores montos acumulados de agua caída se han registrado en Pichoy, Valdivia, con 112,8 mm; La Colcha, Arauco, con 75,8 mm; Chillán Mayulermo, con 63,2 mm; y Villarrica, con 47,2 mm.

Actualmente se mantienen alertas amarillas por evento meteorológico en Coquimbo, Valparaíso continental, Región Metropolitana, O’Higgins, Biobío y comunas de Los Ríos, además de una alerta amarilla por crecida en Arauco.