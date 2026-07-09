Defensa de Karen Rojo e inminente extradición desde Países Bajos: “Para nosotros no es ninguna sorpresa”

La defensa de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, abordó la confirmación de su extradición desde Países Bajos, donde fue detenida tras huir de Chile para evitar cumplir la condena de cinco años de prisión por el delito de fraude al Fisco.

En diálogo con TVN Red Antofagasta, el abogado Fidel Castro Allendes explicó que el proceso se encuentra en su fase final, luego de que las autoridades neerlandesas pusieran a disposición de Chile a la exjefa comunal para concretar su traslado.

El defensor afirmó que este escenario era conocido por el equipo jurídico: “Nosotros lo sabíamos hace bastante tiempo; lo que pasa es que no lo andamos comunicando. Para nosotros no es ninguna sorpresa”.

¿Qué pasará cuando Karen Rojo llegue a Chile?

Castro Allendes indicó que, al arribar al país, la exalcaldesa deberá cumplir la orden de detención que pesa en su contra y quedar a disposición del tribunal competente.