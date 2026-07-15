Empresas eléctricas anticipan posibles cortes de luz en Chile por sistema frontal y despliegan miles de brigadas

Las empresas eléctricas advirtieron que existe una alta probabilidad de cortes de suministro durante el sistema frontal que afectará a 10 regiones del país, debido a la intensidad de las lluvias y las fuertes ráfagas de viento pronosticadas para los próximos días.

El director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Meriches, explicó que el escenario meteorológico es distinto al de un evento habitual. “No es una lluvia habitual, es una lluvia extrema con ráfagas de viento importantes”, afirmó a T13 en vivo, precisando que las interrupciones suelen producirse por la caída de árboles, ramas u otros objetos sobre las redes eléctricas, más que por daños directos en las líneas.

Agencia Uno / Mario Davila Ampliar

Frente a este panorama, indicó que las distribuidoras activaron sus planes de emergencia y contingencia, con más de 2.800 cuadrillas y brigadas, integradas por más de 8.500 trabajadores, desplegadas en distintas zonas del país para responder a eventuales fallas y acelerar la reposición del servicio.

En la misma línea, CGE informó que puso en marcha un operativo preventivo que abarca desde Atacama hasta La Araucanía. La empresa desplegará más de 1.600 brigadas y cerca de 5.000 técnicos y supervisores, además de 225 equipos de generación de respaldo con capacidad para apoyar la reposición del suministro en las zonas más afectadas.

La compañía señaló que este operativo complementa el Plan Invierno 2026, que incluyó más de 170 mil labores de mantenimiento, entre ellas poda de vegetación cercana a las redes, revisión de postes, equipos telecomandados y líneas de media tensión.

En la Región Metropolitana, donde CGE atiende a más de 611 mil clientes en 19 comunas, estarán operativas 290 brigadas con más de 800 personas. Asimismo, la empresa informó que reforzará la atención de pacientes electrodependientes y llamó a reportar cualquier interrupción del suministro a través de sus canales oficiales para agilizar la respuesta durante la emergencia.