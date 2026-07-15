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Team Para Chile supera los 20 oros, pero pierde uno en los Juegos Parasuramericanos 2026

El elenco nacional tuvo su mejor actuación en la jornada de martes, más allá de un reclamo que afectó a la delegación en el para ciclismo.

Carlos Madariaga

Team Para Chile supera los 20 oros, pero pierde uno en los Juegos Parasuramericanos 2026

Team Para Chile supera los 20 oros, pero pierde uno en los Juegos Parasuramericanos 2026 / Team Para Chile

Fue un martes más que exitoso para el Team Para Chile que disputa los Juegos Parasuramericanos 2026.

Todo considerando que, en la penúltima jornada de acción, la delegación tuvo su jornada más exitosa en Valledupar, con 18 medallas: 5 oros, 7 platas y 6 bronces.

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Los oros corrieron por cuenta de los paranadadores Alberto Abarza (100 metros espalda), Kiara Godoy (50 metros libre) y Agustín Pavez (400 metros libre) y de las duplas de tenistas conformadas por Brayan Tapia y Alexander Cataldo (Open) y por Francisco Cayulef y Diego Pérez (Quad).

En total, el Team Para Chile acumula 80 medallas, con 21 oros, 22 platas y 37 bronces que sitúan al plantel, por ahora, en el quinto lugar del medallero.

La actuación podría ser levemente mejor aún, pero el Comité Organizador Local acogió una queja de Colombia en la disputa del tándem del para ciclismo masculino, donde nuestro país había sumado su primer oro en la prueba.

El cuestionamiento se produjo por una caída de dos equipos a metros de la llegada, donde se culpó a la dupla nacional de provocar el accidente. El reclamo fue atendido por parte de UCI, cuestión que significó que Matías Mansilla, junto a su guía Elías Tello, pasaran de tener el título continental a sumar solo un bronce.

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