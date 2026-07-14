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Alcalde de Chillán Viejo queda con arresto nocturno tras formalización por violación, abuso sexual y amenazas

Jorge del Pozo enfrentará una investigación de tres meses, acusado de reiterados ataques sexuales contra funcionarias municipales.

Mario Vergara

Alcalde de Chillán Viejo queda con arresto nocturno tras formalización por violación, abuso sexual y amenazas

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercamiento contra el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo Pastene. El jefe comunal fue formalizado por los delitos de violación, amenazas, solicitación de personas y abusos sexuales cometidos contra dos mujeres entre los años 2020 y 2024.

El tribunal fijó un plazo de tres meses para desarrollar la indagatoria, la cual se lleva a cabo junto a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Ñuble. Las agresiones incluyen episodios de fuerza física y hostigamiento directo al interior de recintos municipales y propiedades privadas.

Abuso de poder y ataques sexuales

De acuerdo a la exposición del fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, el hecho más grave ocurrió en octubre de 2020, cuando el imputado ejercía como concejal. El persecutor detalló que la autoridad aprovechó su posición para citar a su domicilio a una empleada a contrata con “la excusa de conversar sobre temas laborales”, procediendo a violarla mediante el uso de la fuerza.

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Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, una segunda víctima sufrió constantes intimidaciones a partir de noviembre de 2022, cuando el político ya lideraba el municipio. El reporte fiscal precisa que el alcalde amenazó explícitamente con destituir a esta funcionaria tras la negativa de la mujer a bailar con él durante una celebración laboral.

Agresiones reiteradas en la alcaldía

Con base en la información del ente persecutor, los ilícitos contra esta segunda afectada escalaron posteriormente a dos delitos de abuso sexual por sorpresa. El documento judicial señala que el primer ataque de esta índole se perpetró directamente al interior de la oficina del alcalde en enero de 2023.

Finalmente, el fiscal a cargo del caso especificó que estos actos de significación y relevancia sexual no fueron un hecho aislado. Tal como indica la carpeta investigativa, el jefe comunal repitió las agresiones contra la misma mujer en septiembre del mismo año, incurriendo nuevamente en estos delitos en medio de una fiesta de trabajo.

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