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Subsidio Eléctrico 2026: revisa la fecha clave en que se entregarán los resultados del beneficio

Los montos dependen de la cantidad de integrantes del hogar, según la información del Registro Social de Hogares (RSH).

Sebastián Escares

Subsidio Eléctrico 2026: revisa la fecha clave en que se entregarán los resultados del beneficio

Cada vez falta menos para que se den a conocer quiénes serán los nuevos beneficiarios del Subsidio Eléctrico 2026 en el país. El beneficio estatal, diseñado por el Ministerio de Energía, tiene el objetivo de aliviar el gasto mensual de los hogares ante las alzas en las tarifas eléctricas.

Cabe señalar que el Subsidio Eléctrico no entrega dinero en efectivo ni mediante transferencia. El aporte se aplica directamente como descuento en la boleta de la luz asociada al número de cliente informado durante la postulación.

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Los montos dependen de la cantidad de integrantes del hogar, según la información del Registro Social de Hogares (RSH). Para hogares de una persona, el descuento semestral será de $17.346. En hogares de dos a tres integrantes, el monto llegará a $22.548, mientras que en hogares de cuatro o más personas alcanzará los $31.224.

¿Cuándo entregan los resultados del beneficio?

Según informó ChileAtiende, las personas que postularon a la quinta convocatoria podrán conocer si fueron seleccionadas a partir del próximo 12 de agosto.

En caso de resultar seleccionado, el descuento corresponderá para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2026, aunque comenzará a aplicarse en seis cuotas desde septiembre de este año.

¿Cuáles son los requisitos del Subsidio Eléctrico?

Para acceder al beneficio, los hogares debían pertenecer al 40% de mayor vulnerabilidad, según la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH). También era necesario que la persona postulante fuera mayor de 18 años y cliente de una empresa o cooperativa eléctrica, ya sea como propietario o arrendatario.

Otro requisito clave fue estar al día en el pago de la cuenta de electricidad al 22 de junio de 2026. En el caso de hogares con personas inscritas en el Registro de Pacientes Electrodependientes, la postulación pudo realizarse sin importar el tramo socioeconómico, siempre que el hogar perteneciera al Registro Social de Hogares (RSH).

Una vez publicados los resultados, quienes no obtengan el beneficio y consideren que cumplen con los requisitos podrán presentar un recurso de reposición. El plazo será de cinco días hábiles desde la publicación de la nómina. Además, las personas beneficiarias podrán corregir o actualizar el número de cliente en caso de error o cambio de domicilio. Para ese trámite, el plazo será de 15 días hábiles desde la publicación de los resultados.

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